Голберг: мне кажется странным, что FIS не отменила этапы Кубка мира

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал решение федерации лыжных видов спорта не отправлять команду на северо-американские этапы Кубка мира. Из-за этого решения норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, занимающий вторую строчку в общем зачёте Кубка мира, лишился шансов догнать лидирующего россиянина Александра Большунова. В результате Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

«Я уважаю это решение. Грустно не иметь возможности выполнять свою работу, но здоровье превыше всего. Мне кажется странным, что FIS не отменила этапы, но наше решение не должно влиять на них. Думаю, они последуют рекомендациям канадских и американских властей», — приводит слова Голберга NRK.

Большунов с 2221 очком занимает первое место в общем зачёте. На второй строчке располагается норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, у которого 1726 баллов.

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