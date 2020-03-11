Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Голберг: мне кажется странным, что FIS не отменила этапы Кубка мира

Голберг: мне кажется странным, что FIS не отменила этапы Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал решение федерации лыжных видов спорта не отправлять команду на северо-американские этапы Кубка мира. Из-за этого решения норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, занимающий вторую строчку в общем зачёте Кубка мира, лишился шансов догнать лидирующего россиянина Александра Большунова. В результате Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

«Я уважаю это решение. Грустно не иметь возможности выполнять свою работу, но здоровье превыше всего. Мне кажется странным, что FIS не отменила этапы, но наше решение не должно влиять на них. Думаю, они последуют рекомендациям канадских и американских властей», — приводит слова Голберга NRK.

Большунов с 2221 очком занимает первое место в общем зачёте. На второй строчке располагается норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, у которого 1726 баллов.

Менеджер норвежской лыжной сборной объяснил отказ от поездки на этапы КМ в США и Канаду
Клебо — об отказе поездки на этапы КМ: мы все должны внести вклад в ограничение инфекции
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020