Тренер сборной Норвегии ошибочно считал, что Клебо досрочно выиграл спринтерский зачёт КМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен был уверен, что Йоханнес Хёсфлот Клебо уже выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте, сообщает NRK. Однако ему сообщили, что за каждую гонку в Квебеке и Миннесоте будут начисляться по 50 очков, как в спринтерский, так в общий зачёт.
Победитель «Спринт Тура» дополнительно получит 200 очков. Монсен же полагал, что эти 200 баллов пойдут только в общий зачёт Кубка мира.
Сборная Норвегии отказалась от участия в североамериканских этапах Кубка мира, поэтому Клебо больше очков набрать не сможет. В его активе 550 баллов в спринтерском зачёте. Итальянец Федерико Пеллегрино отстаёт на 165 очков.
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей подтвердил, что в оставшихся гонках будет разыграно 350 очков в спринтерский зачёт.
«Очки будут считаться в обоих зачётах. Мы в Осло чётко об этом заявили. Правила были не на 100 % ясны, я должен это признать, но в ходе обсуждения в комитете мы склонились к тому, чтобы начислить очки в оба зачёта», — сказал Миньерей.
«У этого решения будут последствия. Другого я сказать не могу. Не могу ничего сказать о том, как это скажется на нашем решении. Комитет заявил, что здоровье находится в приоритете перед выступлениями», — сказал Монсен.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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