В FIS отреагировали на решение сборной Норвегии сняться с этапов Кубка мира в Канаде и США

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта Вегард Ульванг прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

«Это кризисная ситуация, национальная катастрофа, и никто не знает, какой станет ситуация через 14 дней. Это серьёзно, ситуация накаляется. Ты даже не знаешь, сможешь ли полететь домой. Наши действия в данном случае второстепенны. Решение сборной Норвегии вполне можно понять.

Мне сказали, что гонки в Канаде будут. Я должен быть аккуратен в вопросах того, что FIS стоит делать. Решение принимает совет FIS", — приводит слова Ульванга NRK.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.