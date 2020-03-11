В FIS отреагировали на решение сборной Норвегии сняться с этапов Кубка мира в Канаде и США
Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта Вегард Ульванг прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.
«Это кризисная ситуация, национальная катастрофа, и никто не знает, какой станет ситуация через 14 дней. Это серьёзно, ситуация накаляется. Ты даже не знаешь, сможешь ли полететь домой. Наши действия в данном случае второстепенны. Решение сборной Норвегии вполне можно понять.
Мне сказали, что гонки в Канаде будут. Я должен быть аккуратен в вопросах того, что FIS стоит делать. Решение принимает совет FIS", — приводит слова Ульванга NRK.
Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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