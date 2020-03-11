Виньеруй — о пропуске норвежцами этапов КМ в Канаде и США: лучшие не будут участвовать
Тренер сборной Великобритании по лыжным гонкам Йостейн Виньеруй прокомментировал решение команды Норвегии сняться с североамериканских этапов Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.
«Это решение Норвегии, у них на то были причины. Если бы мы получили такой же сигнал от властей Великобритании перед вылетом, как было у норвежцев, то наш союз вскоре принял бы такое же решение. С чисто спортивной точки зрения, уровень соревнований снизится, так как лучшие лыжники участвовать не будут», — приводит слова Виньеруя NRK.
В связи с таким решением сборной Норвегии российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса».
Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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