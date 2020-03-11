Тренер по конному спорту, ставший участником масштабной допинг-схемы в США, уволен

Гэри Уэст, владелец знаменитого скакуна Максимум Секьюрити, уволил известного тренера Джейсона Сервиса, который был уличён в участии в масштабной допинговой схеме, сообщает Reuters. Вчера, 10 марта, стало известно, что 27 человек в США, включая тренеров и ветеринаров, обвиняются в схеме по введению допинга скаковым лошадям. Мошенники благодаря схеме обманули людей, делавших ставки на скачки, на $ 100 млрд.

«Вчера Джейсону Сервису, тренеру, который работал с нами пять лет, предъявили многочисленные обвинения в использовании незаконного допинга на лошадях. Это чрезвычайно тревожная и неприятная новость», — сказал Уэст.



Вместо Сервиса с Максимум Секьюрити будет работать член Зала славы Боб Бафферт. Джейсон от комментариев по поводу увольнения отказался.

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