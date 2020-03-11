Чемпион США среди юниоров: за последние 3-4 года российские фигуристки провели революцию

Чемпион США по фигурному катанию среди юниоров Максим Наумов поделился мнением о воспитанницах Этери Тутберидзе, которые в настоящее время доминируют в женском катании. На чемпионате Европы Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал.

«Что думаю о российском женском катании? Это невероятно. За последние три-четыре года они провели революцию. Такого прогресса в этом спорте, по-моему, не было никогда. То, что они делают, не выразить словами.

Возрастный ценз? Думаю, что конкуренция сама себя сбалансирует. Те, кто был юниором — Трусова, Щербакова и Косторная, уже продвинулись вперёд, а на их места приходят новые. Всё будет меняться и в дальнейшем, но всё равно придёт в норму», — приводит слова фигуриста РИА «Новости».