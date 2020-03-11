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Татьяна Тарасова опубликовала фото, на котором ей 16 лет

Татьяна Тарасова опубликовала фото, на котором ей
Татьяна Тарасова опубликовала фото, на котором ей 16 лет
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР 73-летняя Татьяна Тарасова опубликовала фотографию, на которой ей 16 лет.

«Мне 16 лет. А фотограф Алёша Мишин. На сборе сборной в Лэселидзе», — подписала снимок Тарасова.

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова — дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В паре с Георгием Проскуриным она выиграла Универсиаду 1966 года, а также стала двукратным призёром чемпионата СССР. На чемпионате мира 1965 года дуэт занял седьмое место. Их лучшим результатом на чемпионатах Европы стала четвёртая позиция в 1966 году. В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ.

Её учениками, в частности, были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Саша Коэн, Оксана Грищук, Андрей Букин, Евгений Платов, Мао Асада, Эван Лайсачек.

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