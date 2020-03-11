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Крюков: победа Большунова была закономерной

Крюков: победа Большунова была закономерной
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам Никита Крюков прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Большунов досрочно стал победителем после того, как норвежская сборная отказалась от поездки на этапы Кубка мира, которые будут проходить в США и Канаде. После этого норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо лишился шансов догнать Большунова.

«Немного посмеялись с таким уклоном, что норвежцы приняли командую тактику не поехать в Канаду. Неожиданно было, но не обидно, что Александр победил вот так. Думаю, что он и так бы всем доказал, тем более что отрыв был довольно солидным. У норвежцев были минимальные шансы. Заслуженная победа Александра, только гордость за это берёт. Считаю, что всё было закономерно в этом сезоне. Саша был достоин того, чтобы взять глобус, всё так и получилось.

Тяжело говорить пока о дальнейших планах Александра в свете Игр 2022 года. Сейчас нужно идти от этапа к этапу, ещё две зимы до Олимпиады», — приводит слова Крюкова РИА «Новости».

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира
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