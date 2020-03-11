Тренер сборной Швеции: отсутствие норвежских лыжников — это нечто особенное

Тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в североамериканских этапах Кубка мира по лыжным гонкам из-за угрозы распространения коронавируса.
«Отсутствие норвежских лыжников — это нечто особенное. Кубок мира завершается без Норвегии, которую всё ещё можно назвать большой силой в лыжном мире. Что касается сборной Швеции, то мы делаем то же, что обычно, чтобы беречь здоровье», — приводит слова Нильссона Expressen.
В связи с решением сборной Норвегии россиянин Александр Большунов впервые в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, победивший в общем зачёте Кубка мира в прошлом сезоне, также может не выиграть и «Малый хрустальный глобус» из-за пропуска «Спринт Тура».
Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
- 11 марта 2020
-
11:27
-
11:21
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:22
-
10:10
-
10:03
-
09:52
-
09:29
-
09:15
-
09:13
-
08:48
-
08:40
-
08:30
-
02:59
-
01:45
-
00:40
-
00:34
-
00:16
- 10 марта 2020
-
22:42
-
21:56
-
21:38
-
21:12
-
20:41
-
19:59
-
19:49
-
18:15
-
17:45
-
17:21
-
17:12
-
16:42
-
16:01
-
15:58
-
15:29