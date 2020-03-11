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Тренер сборной Швеции: отсутствие норвежских лыжников — это нечто особенное

Тренер сборной Швеции: отсутствие норвежских лыжников — это нечто особенное
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в североамериканских этапах Кубка мира по лыжным гонкам из-за угрозы распространения коронавируса.

«Отсутствие норвежских лыжников — это нечто особенное. Кубок мира завершается без Норвегии, которую всё ещё можно назвать большой силой в лыжном мире. Что касается сборной Швеции, то мы делаем то же, что обычно, чтобы беречь здоровье», — приводит слова Нильссона Expressen.

В связи с решением сборной Норвегии россиянин Александр Большунов впервые в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, победивший в общем зачёте Кубка мира в прошлом сезоне, также может не выиграть и «Малый хрустальный глобус» из-за пропуска «Спринт Тура».

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

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