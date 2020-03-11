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Вяльбе назвала состав сборной России на этапы Кубка мира в США и Канаде

Вяльбе назвала состав сборной России на этапы Кубка мира в США и Канаде
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав российской сборной на заключительные этапы Кубка мира, которые будут проходить в США и Канаде. Лидер российской сборной Александр Большунов примет участие в соревнованиях, несмотря на то что он уже обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира. О досрочной победе Большунова стало известно после того, как норвежцы отказались от поездки в США и Канаду из-за угрозы распространения коронавируса.

В состав сборной России помимо Большунова вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева.

«У нас трое ребят простыли, мы их домой отправили вместо полёта. Это Спицов, Ларьков. Ещё Мальцев, правда, он и не планировался, но в последний день раньше времени отправили домой. У нас там Большунов, Устюгов, Ретивых, Мельниченко и Непряева», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Этап Кубка мира в Квебеке (Канада) будет проходить с 14 по 15 марта. После этого состоится этап в Миннеаполисе (США), он будет проходить 17 марта. А завершится сезон в Кэнморе, где соревнования будут проводиться с 20 по 22 марта.

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