Губерниев — о Большунове: теперь надо выиграть ЧМ под мой блестящий комментарий!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на досрочную победу россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

«Александр Большунов — первый российский обладатель Кубка мира по лыжным гонкам! Саша выиграл досрочно! Сборная Норвегии не летит в этапы в Северную Америку. В СССР большой „лыжный глобус“ брали только Александр Завьялов и Владимир Смирнов. Всех поздравляю с исторической победой! Теперь надо выиграть чемпионат мира в будущем сезоне под мой блестящий комментарий! Вперёд, Большунов!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Сборная Норвегии отказалась от участия в предстоящих североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира сезона-2019/2020.

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