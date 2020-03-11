Менеджер лыжной сборной Норвегии: другие сборные не последовали нашему примеру

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг сообщил, что другие команды не последовали примеру норвежцев и не отказались от участия в североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы обсуждали это со сборной Швеции, но они решили ехать. Я не слышал, чтобы другие страны последовали нашему примеру», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

В связи с решением команды Норвегии российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо из-за пропуска «Спринт Тура» может не выиграть «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте.

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