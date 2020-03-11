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Последний советский обладатель Кубка мира Смирнов: за Большуновым будущее в лыжном спорте

Последний советский обладатель Кубка мира Смирнов: за Большуновым будущее в лыжном спорте
Другие / Лыжный спорт 0

Бывший советский лыжник Владимир Смирнов, становившийся победителем общего зачёта Кубка мира, поделился мнением о россиянине Александре Большунове. Ранее Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира, о чём стало известно после того, как сборная Норвегии отказалась от поездки на этапы в США и Канаду из-за угрозы распространения коронавируса.

«Давно такого не было. Александр в этом сезоне был чудесен: он стабильно выступал как в дистанционных гонках, так и в спринтерских. Он хорошо работал головой, демонстрировал отменную технику, желание. Единственным пробелом было поражение в скандинавском туре, когда вся российская команда не попала в смазку. В остальном же практически все гонки он провёл на отличном уровне, это показывает, что он гонщик высокого класса.

Я за него очень болел и через прессу передаю ему поздравления. За ним будущее в лыжном спорте. Если ничего не случится, если этот успех не вскружит ему голову, он гарантированно будет на вершине следующие три-пять лет», — цитирует Смирнова ТАСС.

Большунов принёс России первую победу в общем зачёте Кубка мира среди мужчин
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