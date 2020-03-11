Бьервиг — о пропуске норвежцами этапов в Канаде и США: Клебо ощутимо потеряет в призовых
Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг сообщил, что пропуск этапов Кубка мира в Канаде и США влечёт за собой финансовые потери для сборной Норвегии. Команда не выступит в Северной Америке из-за угрозы распространения коронавируса.
«Мы теряем призовые. Особенно Клебо. В его случае речь идёт об ощутимых потерях. Кроме того нам могут не вернуть деньги за авиабилеты. Но сейчас речь не об экономике», — приводит слова Бьервига Dagbladet.
В связи с решением команды Норвегии российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Клебо из-за пропуска «Спринт Тура» может не выиграть «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
Тренер сборной Норвегии ошибочно считал, что Клебо досрочно выиграл спринтерский зачёт КМ
Йохауг за сезон заработала почти на € 90 тыс. больше, чем Большунов
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