Бьервиг — о пропуске норвежцами этапов в Канаде и США: Клебо ощутимо потеряет в призовых

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг сообщил, что пропуск этапов Кубка мира в Канаде и США влечёт за собой финансовые потери для сборной Норвегии. Команда не выступит в Северной Америке из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы теряем призовые. Особенно Клебо. В его случае речь идёт об ощутимых потерях. Кроме того нам могут не вернуть деньги за авиабилеты. Но сейчас речь не об экономике», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

В связи с решением команды Норвегии российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Клебо из-за пропуска «Спринт Тура» может не выиграть «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Тренер сборной Норвегии ошибочно считал, что Клебо досрочно выиграл спринтерский зачёт КМ