Бородавко — о решении сборной Норвегии: это неуважение к другим странам
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение команды Норвегии отказаться от участия в этапах Кубка мира в Канаде и США в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с пропуском норвежцами предстоящих гонок российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса».
«Не так мы хотели завоевать Кубок мира! Тот факт, что норвежцы не приедут, говорит о неуважении к другим странам», — приводит слова Бородавко Daily Skier.
Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, завоевавший Кубок мира в прошлом году, из-за пропуска «Спринт Тура» может не выиграть «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте.
Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
Тренер сборной Норвегии ошибочно считал, что Клебо досрочно выиграл спринтерский зачёт КМ
Менеджер лыжной сборной Норвегии: другие сборные не последовали нашему примеру
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