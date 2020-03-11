Бородавко — о решении сборной Норвегии: это неуважение к другим странам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение команды Норвегии отказаться от участия в этапах Кубка мира в Канаде и США в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с пропуском норвежцами предстоящих гонок российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

«Не так мы хотели завоевать Кубок мира! Тот факт, что норвежцы не приедут, говорит о неуважении к другим странам», — приводит слова Бородавко Daily Skier.

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, завоевавший Кубок мира в прошлом году, из-за пропуска «Спринт Тура» может не выиграть «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Тренер сборной Норвегии ошибочно считал, что Клебо досрочно выиграл спринтерский зачёт КМ