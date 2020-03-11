Крамер отреагировал на решение сборной Норвегии не выступать в Канаде и США

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на решение команды Норвегии отказаться от участия в этапах Кубка мира в Канаде и США из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с отказом норвежцев россиянин Александр Большунов досрочно победил в общем зачёте Кубка мира.

«Я не понимаю, почему FIS заранее всё это не отменила. Что касается нас, то, вне зависимости от норвежцев, мы прибыли в Канаду соревноваться и будем это делать», — приводит слова Крамера Daily Skier.

Большунов стал первым лыжником в истории России, которому удалось выиграть «Большой хрустальный глобус». Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Менеджер лыжной сборной Норвегии: другие сборные не последовали нашему примеру