Крамер отреагировал на решение сборной Норвегии не выступать в Канаде и США

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на решение команды Норвегии отказаться от участия в этапах Кубка мира в Канаде и США из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с отказом норвежцев россиянин Александр Большунов досрочно победил в общем зачёте Кубка мира.
«Я не понимаю, почему FIS заранее всё это не отменила. Что касается нас, то, вне зависимости от норвежцев, мы прибыли в Канаду соревноваться и будем это делать», — приводит слова Крамера Daily Skier.
Большунов стал первым лыжником в истории России, которому удалось выиграть «Большой хрустальный глобус». Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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