Свищёв: Большунова уже сейчас можно объявить спортсменом года

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал досрочную победу российского лыжника Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Большунов стал победителем общего зачёта после того, как норвежская сборная приняла решение об отказе от поездки на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаду из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Конечно, Большунова уже сейчас можно объявить спортсменом года. И везде пропагандировать этот успех. А то у нас некоторые СМИ и многочисленные эксперты любят больше мусолить скандалы, связанные с допингом или с очередным провалом футболистов, тогда как отмечать нужно прежде всего победы российского спорта, тем более такую великую, как победа Большунова.

Александр — наш выдающийся лыжник. Его успех подарил нам победы, которых в российском спорте не было давно. Его успех ценен ещё и тем, что победил он наших извечных соперников – норвежцев, которые, как мы знаем, имеют разрешение на использование ряда препаратов. То есть наш лыжник изначально был в проигрышной позиции и тем не менее победил за явным преимуществом», — приводит слова Свищёва РИА «Новости».