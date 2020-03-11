Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Италии перенесли из-за коронавируса

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение о переносе этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который должен был проходить в Пезаро (Италия). Этап перенесён с 3-5 апреля на 5-7 июня. Причиной переноса стал риск распространения нового коронавируса.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Ранее Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи футбольной Серии А.

Меры по запрету и ограничению массовых мероприятий, направленные на снижение риска заражения коронавирусом, принимаются и в других странах.