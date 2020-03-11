Норвежский лыжник — о пропуске этапов в Канаде и США: мне очень грустно

Норвежский лыжник Йёран Тефре прокомментировал информацию о том, что команда пропустит предстоящие североамериканские этапы Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мне очень жаль и очень грустно, что мы должны остаться дома. Но нам нужно относиться к своему здоровью и здоровью всех норвежцев очень серьёзно и не давать распространяться вирусу. Было принято решение остаться дома, нам нужно это уважать.

Учитывая все случаи отмены гонок в Норвегии, сейчас, пожалуй вообще не стоит проводить старты. Но я с нетерпением ждал этих этапов и сейчас очень расстроен», — приводит слова Тефре Daily Skier.

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