Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристы шоу «Россия, вперёд!» выступят дважды, чтобы не нарушить запрет мэра Москвы

Фигуристы шоу «Россия, вперёд!» выступят дважды, чтобы не нарушить запрет мэра Москвы
Другие / Фигурное катание 0

29 марта участники шоу фигуристов «Россия, вперёд!» выступят дважды, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее предполагалось, что шоу будет показано лишь один раз. Появление второго представления направлено на то, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы. Так, на каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун.

Благодаря этому решению организаторам удастся обойти запрет столичных властей. Накануне, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проведение массовых мероприятий с участием 5000 и более человек из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с запретом под вопросом оказалось проведение шоу фигуристов сборной России.

Шоу будет проходить в московском ледовом дворце «Мегаспорт» 29 марта. Первое выступление начнётся в 13:00, а второе — в 17:00.

Навка: шоу фигуристов «Россия, вперёд!», вероятно, будет отменено
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020