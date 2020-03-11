Фигуристы шоу «Россия, вперёд!» выступят дважды, чтобы не нарушить запрет мэра Москвы

29 марта участники шоу фигуристов «Россия, вперёд!» выступят дважды, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее предполагалось, что шоу будет показано лишь один раз. Появление второго представления направлено на то, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы. Так, на каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун.

Благодаря этому решению организаторам удастся обойти запрет столичных властей. Накануне, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проведение массовых мероприятий с участием 5000 и более человек из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с запретом под вопросом оказалось проведение шоу фигуристов сборной России.

Шоу будет проходить в московском ледовом дворце «Мегаспорт» 29 марта. Первое выступление начнётся в 13:00, а второе — в 17:00.