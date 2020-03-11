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Легков: на 100 процентов уверен, что Клебо не смог бы догнать Большунова

Легков: на 100 процентов уверен, что Клебо не смог бы догнать Большунова
Другие / Лыжный спорт 0

Бывший российский лыжник олимпийский чемпион Александр Легков уверен, что россиянин Александр Большунов в любом случае одержал бы победу в общем зачёте Кубка мира, даже если бы норвежские лыжники не отказались от участия в заключительных этапах в США и Канаде. Ранее норвежцы сообщили об отказе от поездки в Северную Америку из-за риска заражения коронавирусом. В результате Большунов досрочно выиграл общий зачёт.

«Откуда мне знать, что у норвежцев в голове? Это надо у них спрашивать. Не вижу смысла дискутировать на эту тему, это всё равно что гадать на кофейной гуще, они не поехали, он — выиграл, вот и всё, да и отрыв был огромным. Если бы даже норвежцы поехали, шанс, что Клебо его бы обогнал, был один из миллиона.

Я на сто процентов уверен, что он не смог бы его догнать. Так что всё отлично, это заслуженная победа», — цитирует Легкова ТАСС.

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