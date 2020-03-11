Отец Большунова: норвежцы поняли, что с Сашей бороться бесполезно

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, поделился мнением о ситуации с отказом норвежцев от поездки на этапы Кубка мира в США и Канаду из-за угрозы заражения коронавирусом. В результате российский лыжник досрочно победил в общем зачёте Кубка мира.

«Новость неожиданная, так как впереди предстояла борьба. Когда проснулся, то не сразу осознал, что произошло. Конечно, надежды на глобус были, но не ждал этого сегодня. Норвежцы поняли, что с ним бороться бесполезно. На последнем старте было объективно видно, что Саша заряжен и шанс свой не упустит.

Он весь сезон и побеждал, и была борьба. Он шел с соперниками ноздря в ноздрю, но потом отрыв стал таким большим, что все шло к глобусу. Был только один момент – не заболеть. Неожиданности от хорошего сезона нет, потому как в прошлом году Саша в шаге остановился, а сейчас всё закономерно», — приводит слова Большунова РИА «Новости».