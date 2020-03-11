В Европе из-за коронавируса отложили все матчи по водному поло

Европейская лига плавания (LEN) объявила о приостановке всех соревнований по водному поло, которые проводит организация. Решение связано с угрозой распространения коронавируса.
В результате принятого решения на неопределённый срок перенесены ответные матчи 1/4 финала женской Евролиги. 28 марта «Динамо-Уралочка» из Златоуста должна была принимать венгерский «Дунайуварош», а «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» сыграть в гостях с «Утрехтом» из Нидерландов.
Кроме того отложен матч предварительного раунда мужской Лиги чемпионов. В этом турнире выступает казанский «Синтез». Также отложены встречи квалификации на юношеский чемпионат Европы и матчи Кубка Европы.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.
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