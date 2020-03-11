Самарин: не хочу списывать результат на ботинки. Я же не полным нулём ехал в Грац?

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, как отреагировал на неудачное выступление на чемпионате Европы в Граце. Он занял 10-е место.

«Конечно, было неприятно. Но я уже научился справляться с такими вещами. Уже был схожий опыт — в олимпийском сезоне, когда точно так же после чемпионата Европы я не попал на Игры в Пхёнчхан.

Это был неплохой пинок, очень, я бы сказал, своевременный, поскольку следующие два сезона будут очень для меня важны. Мы всё обговорили с моим тренером Светланой Соколовской, разложили всё по полочкам, определили цели, и эти цели у нас более чем серьёзны. Так что в очередной раз могу сказать спасибо и тренеру, и всем тем, кто поддерживал меня и продолжает поддерживать даже тогда, когда не всё получается. Это придаёт сил», — цитирует Самарина «RT на русском».

Александр не стал винить в неудаче новые ботинки.

«Не хочу списывать результат на ботинки. Я же не полным нулём ехал в Грац? Делал все прыжки на тренировках, катал программы… Да, выступать было тяжелее, чем в раскатанной обуви. Наверное, это состояние можно сравнить с тем, как купил новую обувь в магазине и проходил в ней не снимая весь день. Усугубляется это тем, что ботинок для фигурного катания гораздо более жёсткий, пока он разомнётся до нужного состояния и «привыкнет» к ноге, требуется время.

Мне стоило выступать в старых ботинках? Возможно, сумел бы откататься лучше. А может, в ходе произвольной программы доломал бы ботинки до конца. И что бы тогда я делал? Поступили так, как поступили. Что сейчас об этом говорить?» — сказал Самарин.