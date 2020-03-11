Две норвежские лыжницы вылетели в Канаду до объявления о пропуске сборной этапов КМ

Две норвежские лыжницы — призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Хейди Венг и двукратная олимпийская чемпионка Рагниль Хага — вылетели в Канаду до того, как сборная Норвегии приняла решение отказаться от выступления на североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам менеджера сборной Норвегии Эспена Бьервига, спортсменки смогут остаться в Канаде, но принимать участие в соревнованиях не будут.

«Рагниль и Хейди могут остаться в Канаде и тренироваться, но мы не отправляли весь состав. Норвежским лыжницам не будет разрешено участвовать в гонках Кубка мира в этот уик-энд», — приводит слова Бьервига VG.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

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