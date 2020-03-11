РУСАДА в 2020 году выявило 50 случаев нарушения правил доступности для тестирования

Замдиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о случаях нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.
«В феврале нашими сотрудниками было выявлено 20 нарушений правил доступности для тестирования, в январе – 30. В 31 случае речь идёт о пропущенных тестах, в 19 — о непредоставлении информации о местонахождении», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
В 2019 году организация зафиксировала 312 нарушений правил доступности для тестирования. 239 случаев – пропущенные тесты, ещё 73 — непредоставление информации о местонахождении.
В соответствии с действующими правилами все спортсмены, включённые в пул допинг-тестирования, должны в системе контроля ADAMS указывать текущее местонахождение в определённый период времени.
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