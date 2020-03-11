Косторная откроет Венский бал в Москве

Российская фигуристка Алёна Косторная, являющаяся чемпионкой Европы 2020 года, откроет традиционный Венский бал в Москве, сообщают организаторы мероприятия.

«Открывать XVIII Венский бал в качестве дебютантки будет Алёна Косторная – фигуристка, чемпионка Европы, обладательница мировых рекордов и престижных спортивных наград!» — говорится в «инстаграме» бала.

Венский бал — самое крупное и известное мероприятие такого рода в России. Он впервые состоялся в 2003 году.

Венский бал будет проходить 30 мая 2020 года в Москве. Участие в мероприятии примут звёзды балета и оперы.

Косторная вошла в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который будет проходить в Канаде с 16 по 22 марта.