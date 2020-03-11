Финал женского КМ по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт в Чайковском без зрителей

Финальный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Чайковском пройдёт 19 и 20 марта без зрителей, сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Всем купившим билеты на соревнования деньги будут возвращены.

Решение было принято на заседании организационного комитета в целях эпидемиологической безопасности в сложной ситуации, связанной с коронавирусом. Также отменена и культурная часть программы стартов – гала-вечер в театре оперы и балета.

Кроме того, по согласованию с Международной федерацией лыжных видов спорта отменены российские этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Ранее от проведения этапов отказалась Польша.