Премьер-министр Квебека: есть вероятность, что ЧМ по фигурному катанию будет отменён

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего после заседания правительства сообщил, что чемпионат мира по фигурному катанию–2020, скорее всего, будет отменён.

«Есть вероятность, что он будет отменён из-за коронавируса», — приводит цитату политика журналист Радио Канады в своём «твиттере».

Официальное объявление будет сделано сегодня позднее.

Практически одновременно на сайте ISU появилось заявление о том, что федерация не обладает информацией о конкретном решении министерства здравоохранения Квебека в отношении чемпионата мира по фигурному катанию, который планируется провести в Монреале 16-22 марта 2020 года. ISU сообщает, что продолжает подготовку к проведению соревнований с учётом мер предосторожности.