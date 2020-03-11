Этапы Мировых серий по водным видам спорта из-за коронавируса перенесены на осень

Президент Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию, которые должны были пройти в Казани весной, предварительно перенесены на сентябрь из-за вспышки коронавируса.

«Наши этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию отменили, планируется перенести эти соревнования на сентябрь», — приводит слова Власенко РИА «Новости».

Этап Мировой серии по прыжкам в воду должен был состояться 20-22 марта, этап по синхронном плаванию — 17-19 апреля.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом заражены в мире уже более 118 тыс. человек, скончались более 4000. В Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.