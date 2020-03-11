Бородавко: Большунов хочет побороться за «Малый глобус» в спринтерском зачёте

Российский лыжник Александр Большунов, который досрочно гарантировал себе «Большой хрустальный глобус» и малый трофей в зачёте дистанционных гонок, намерен побороться за победу и в спринтерском зачёте. Как заявил тренер спортсмена Юрий Бородавко, после отказа норвежцев ехать в Северную Америку из-за коронавируса это выглядит абсолютно реально.

«Вчера мы изучили положение дел в Кубке мира. И знаете что? Александр открыл для себя, что, оказывается, ещё можно побороться за «Малый глобус» в спринтерском зачёте. Конечно, он хочет этого. Если норвежцы отказались сюда ехать и сами открыли эту дорожку, почему бы ей не воспользоваться?» — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».

В Квебеке (Канада) 14 и 15 марта пройдут спринтерские гонки классическим и свободным стилем. В Миннеаполисе (США) – спринт свободным ходом. В спринтерском зачёте Большунов уступает норвежцу Йоханнесу Клебо 220 очков. Максимально за спринт-тур можно заработать 350.