Бородавко: Большунов хочет побороться за «Малый глобус» в спринтерском зачёте

Российский лыжник Александр Большунов, который досрочно гарантировал себе «Большой хрустальный глобус» и малый трофей в зачёте дистанционных гонок, намерен побороться за победу и в спринтерском зачёте. Как заявил тренер спортсмена Юрий Бородавко, после отказа норвежцев ехать в Северную Америку из-за коронавируса это выглядит абсолютно реально.
«Вчера мы изучили положение дел в Кубке мира. И знаете что? Александр открыл для себя, что, оказывается, ещё можно побороться за «Малый глобус» в спринтерском зачёте. Конечно, он хочет этого. Если норвежцы отказались сюда ехать и сами открыли эту дорожку, почему бы ей не воспользоваться?» — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».
В Квебеке (Канада) 14 и 15 марта пройдут спринтерские гонки классическим и свободным стилем. В Миннеаполисе (США) – спринт свободным ходом. В спринтерском зачёте Большунов уступает норвежцу Йоханнесу Клебо 220 очков. Максимально за спринт-тур можно заработать 350.
- 11 марта 2020
-
20:32
-
20:07
-
19:51
-
19:20
-
18:45
-
18:30
-
18:12
-
17:53
-
17:28
-
16:58
-
16:40
-
16:38
-
16:02
-
15:07
-
14:42
-
14:26
-
14:05
-
13:46
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:01
-
12:49
-
12:13
-
11:59
-
11:53
-
11:27
-
11:21
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:22
-
10:10
-
10:03
-
09:52