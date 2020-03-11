Ягудин: коронавирус — полнейшая чушь!

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин согласился с мнением знаменитого доктора Леонида Рошаля, призвавшего наказывать распространителей паники вокруг коронавируса.
«Коронавирус — полнейшая чушь! От обычного гриппа и туберкулёза больше людей умирает! Такое развели!» — написал Ягудин в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», приложив фото интервью Рошаля.
Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице массовых мероприятий с числом участников свыше 5000 человек до 10 апреля.
Ранее премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменён из-за коронавируса.
Также появилась информация, что правительство Квебека не исключает возможности отмены чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса.
- 11 марта 2020
-
20:32
-
20:07
-
19:51
-
19:20
-
18:45
-
18:30
-
18:12
-
17:53
-
17:28
-
16:58
-
16:40
-
16:38
-
16:02
-
15:07
-
14:42
-
14:26
-
14:05
-
13:46
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:01
-
12:49
-
12:13
-
11:59
-
11:53
-
11:27
-
11:21
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:22
-
10:10
-
10:03
-
09:52