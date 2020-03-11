Ягудин: коронавирус — полнейшая чушь!

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин согласился с мнением знаменитого доктора Леонида Рошаля, призвавшего наказывать распространителей паники вокруг коронавируса.

«Коронавирус — полнейшая чушь! От обычного гриппа и туберкулёза больше людей умирает! Такое развели!» — написал Ягудин в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», приложив фото интервью Рошаля.

Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице массовых мероприятий с числом участников свыше 5000 человек до 10 апреля.

Ранее премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменён из-за коронавируса.

Также появилась информация, что правительство Квебека не исключает возможности отмены чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса.