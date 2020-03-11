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Штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить число спортивных мероприятий в РФ

Штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить число спортивных мероприятий в РФ
Другие / Прочие виды спорта 0

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией рекомендовал федеральным и региональным властям сократить число проводимых в стране массовых мероприятий.

«Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», — цитирует сообщение штаба ТАСС.

«Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью», — заявили в штабе.

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