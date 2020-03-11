Внучка Пикассо оценила успех Валиевой с программой «Девочка на шаре»

Диана Пикассо, внучка великого испанского художника Пабло Пикассо поздравила российскую фигуристку Камилу Валиеву с победой на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который прошёл на минувшей неделе в Таллине (Эстония).
13-летняя Валиева в первом международном сезоне выступала с короткой программой «Девочка на шаре», образ для которой взят из известной одноимённой картины Пикассо, написанной в 1905 году. Эта постановка стала известна ещё в прошлом сезоне, а на чемпионате мира – 2020 Камила попрощалась с программой, получив за неё рекордные баллы — 74,92. Это личный рекорд фигуристки, а также рекорд юниорских чемпионатов мира.
«Вот это достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения «Девочке на шаре». Поздравляю, дорогая Камила!» — написала Диана Пикассо Валиевой.
Фото доступно в «инстаграме» болельщиков Валиевой.
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