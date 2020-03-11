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Губерниев выразил беспокойство состоянием здоровья лыжника Ларькова

Губерниев выразил беспокойство состоянием здоровья лыжника Ларькова
Другие / Лыжный спорт 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил беспокойство состоянием здоровья лыжника сборной России Андрея Ларькова.

8 марта спортсмен из-за повышенной температуры не вышел на старт марафона в Хольменколлене (Норвегия) и был отправлен в Москву, чтобы пройти медицинскую проверку. Результаты этой проверки не были сообщены до сих пор, несмотря на ухудшающуюся с каждым днём ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«А вот интересно, как здоровье лыжника Андрея Ларькова? Что показал анализ на коронавирус? Спортсмен же не на личном самолёте из Норвегии летел, контактировал с пассажирами и бортпроводниками… Есть ответ на важный вопрос? Как здоровье Ларькова?» — задаётся вопросом Губерниев в своём телеграм-канале.

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