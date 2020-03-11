Туктамышева: шоу «Горячий лёд» получилось по-настоящему горячим!

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от дебютного шоу «Горячий лёд», которое прошло 9 марта в Санкт-Петербурге. Кроме Елизаветы в программе выступили недавно завершившие карьеру танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов, пропускающий сезон серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде Михаил Коляда, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, Алёна Леонова, Александр Самарин и другие.

«Шоу «Горячий лёд» получилось по-настоящему горячим! Это был мой первый опыт организации собственного шоу. Сказать, что голова шла кругом, — ничего не сказать! Но это точно стоило того! Безусловно, я бы не справилась без своей команды, которая мне помогала устроить этот праздник на льду. И, конечно же, без любимых друзей, которые, по совместительству, одни из лучших фигуристов мира! (Повезло, да?) Именно наша тёплая, дружеская, семейная атмосфера сделала этот вечер незабываемым. Спасибо за участие всем спортсменам, отдельное спасибо зрителям за поддержку! Люблю вас, обязательно повторим!» — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.