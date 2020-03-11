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Медведева — о критике: зачем вы это делаете? Я катаюсь за нашу страну

Медведева — о критике: зачем вы это делаете? Я катаюсь за нашу страну
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём отношении к комментариям болельщиков в соцсетях.

«Честно говоря, поначалу я их немного боялась. То, что они делали, было за пределами моего понимания. Думала: «Почему вы тратите на меня своё время и зачем всё это делаете? Я же ничего плохого вам не сделала». Но я прекратила обращать на это внимание: всё равно никогда их не пойму. Стараюсь не проверять все эти комментарии. Думаю, все российские фанаты поняли, что я имела в виду. Не хочу повторяться, но была неприятная ситуация — на ТВ, в соцсетях, вообще везде. Всё уже в прошлом, но это был удар по моей психике.

Порой воспринимаю критику болезненно, потому что не понимаю, откуда она берётся. В депрессию от этого не впадаю, но зачем вы это делаете? Я ведь катаюсь за нашу страну. Почему? Никогда не пойму этого. Мне хочется сбежать от этого всего, но понимаю, что это часть моей работы. Приходится мириться и просто двигаться дальше.

В моей жизни очень много любви — извне. Это просто потрясающе. Спасибо, ребята, вы невероятные. Худшая вещь — это огромные ожидания и множество глаз, которые рассматривают тебя под микроскопом и пытаются найти в тебе что-то плохое. Но это часть моей жизни, это делает меня сильнее. Я люблю свою жизнь», — сказала Медведева в интервью Olympic Channel.

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