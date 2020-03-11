Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменён

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться на следующей неделе в Монреале (Канада), из-за вспышки коронавируса отменён, сообщает канадский телеканал СВС на своей странице в «Твиттере».

Решение принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации министерства здравоохранения.

Юбилейный, 110-й турнир должен был проходить с 16 по 22 марта. Этот турнир должен был стать первым среди взрослых для двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, чемпионки Европы и победительницы финала Гран-при Алёны Косторной, двукратной чемпионки России Анны Щербаковой.

На эти соревнования в ранге чемпионов Европы должны были поехать Дмитрий Алиев, пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Ранее в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.