Вейр: благодарен Монреалю и Канаде за заботу о здоровье спортсменов и зрителей

Трёхкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, работавший с российскими и украинскими наставниками, в связи с отменой чемпионата мира выразил благодарность Канаде за заботу о здоровье спортсменов и зрителей.

«Мне так грустно сообщать, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться на следующей неделе в Монреале, из-за COVID-19 был отменён. Несмотря на то что мы не увидим волшебных выступлений, я благодарен Монреалю и Канаде за заботу о здоровье наших спортсменов и зрителей», — написал Вейр на своей странице в «Твиттере».

Юбилейный, 110-й турнир должен был проходить с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации министерства здравоохранения.