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Траньков — об отмене ЧМ по фигурному катанию: бережёного бог бережёт

Траньков — об отмене ЧМ по фигурному катанию: бережёного бог бережёт
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который работает в тренерском штабе участников отменённого чемпионата мира по фигурному катанию — спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, поддержал решение организаторов.

«Было много личных планов на этот чемпионат мира, но поддерживаю решение полностью. Иногда лучше не рисковать, бережёного бог бережёт», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».

Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.

Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может быть перенесён. В этом случае он состоится не ранее октября 2020 года.

Ранее в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменён
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