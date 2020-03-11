Траньков — об отмене ЧМ по фигурному катанию: бережёного бог бережёт

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который работает в тренерском штабе участников отменённого чемпионата мира по фигурному катанию — спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, поддержал решение организаторов.

«Было много личных планов на этот чемпионат мира, но поддерживаю решение полностью. Иногда лучше не рисковать, бережёного бог бережёт», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».

Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.

Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может быть перенесён. В этом случае он состоится не ранее октября 2020 года.

Ранее в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.