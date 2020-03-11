Траньков — об отмене ЧМ по фигурному катанию: бережёного бог бережёт

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который работает в тренерском штабе участников отменённого чемпионата мира по фигурному катанию — спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, поддержал решение организаторов.
«Было много личных планов на этот чемпионат мира, но поддерживаю решение полностью. Иногда лучше не рисковать, бережёного бог бережёт», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».
Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.
Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может быть перенесён. В этом случае он состоится не ранее октября 2020 года.
Ранее в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.
- 11 марта 2020
-
23:49
-
23:37
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:47
-
22:28
-
22:13
-
21:38
-
20:57
-
20:32
-
20:07
-
19:51
-
19:20
-
18:45
-
18:30
-
18:12
-
17:53
-
17:28
-
16:58
-
16:40
-
16:38
-
16:02
-
15:07
-
14:42
-
14:26
-
14:05
-
13:46
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:01
-
12:49
-
12:13
-
11:59