Чемпионат мира по фигурному катанию ещё может состояться в 2020 году, но не ранее октября

Руководство Междунарожного союза конькобежцев (ISU) выпустило официальное пояснение об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада). Сообщается, что турнир всё же может пройти в 2020 году.

«Учитывая текущие неопределённые обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, рассмотрение вариантов переноса чемпионата мира на концовку сезона неразумно. Даже если сезон, завершающийся в начале апреля, будет продлён на несколько недель.



В ближайшие недели ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию — 2020 позднее в этом году. В любом случае, ранее октября текущего года этого не произойдёт», — говорится в сообщении ISU на официальном сайте организации.