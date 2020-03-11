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Чемпионат мира по фигурному катанию ещё может состояться в 2020 году, но не ранее октября

Чемпионат мира по фигурному катанию ещё может состояться в 2020 году, но не ранее октября
Другие / Фигурное катание 0

Руководство Междунарожного союза конькобежцев (ISU) выпустило официальное пояснение об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада). Сообщается, что турнир всё же может пройти в 2020 году.

«Учитывая текущие неопределённые обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, рассмотрение вариантов переноса чемпионата мира на концовку сезона неразумно. Даже если сезон, завершающийся в начале апреля, будет продлён на несколько недель.

В ближайшие недели ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию — 2020 позднее в этом году. В любом случае, ранее октября текущего года этого не произойдёт», — говорится в сообщении ISU на официальном сайте организации.

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