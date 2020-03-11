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Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада).

Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.

Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в 2020 году, но не ранее октября.

«Вот такие у нас сегодня новости. Будьте здоровы, берегите себя. В ближайшее время ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение ЧМ по фигурному катанию — 2020 позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020 года», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменён
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