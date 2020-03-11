Ходыкин — об отмене ЧМ: искренне не понимаю, в чём разница ситуации в России и в Канаде

Российский фигурист Денис Ходыкин, который в паре с Дарьей Павлюченко должен был участвовать в отменённом чемпионате мира в Монреале, не согласен с решением организаторов.
«На самом деле очень странно. Да, мы понимаем, что чемпионат мира собирает в основном зрителей из Японии. Но в то же время на недавнем юниорском ЧМ стояли тепловизоры. Футбол проводят без зрителей, но всё равно проводят. Даже в той же Италии. А тут отменили… Наверное, наш вид спорта не так зрелищен, как футбол, но чемпионат мира только один раз в году.
Грустно, но что поделать — это пандемия. В то же время шоу 29 марта в Москве у нас состоится. Причём два раза. Искренне не понимаю, в чём разница ситуации в России и в Канаде.
Можно было принять более мягкое решение: например, приезжает кто хочет, но это не влияет на квоты на следующий сезон. И пусть каждый выбирает сам. Раньше люди на что только не шли ради спорта и рисковали всем», — приводит слова Ходыкина Sport24.
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