Шведские лыжники отказались от этапа КМ в Кэнморе и примут участие только в спринт-туре

Сборная Швеции по лыжным гонкам из-за угрозы распространения коронавируса отказалась от участия в заключительных дистанционных гонках, которые пройдут в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта, сообщает Expressen. Шведские лыжники выступят только в спринт-туре, который пройдёт с 14 по 17 марта в Квебеке (Канада) и Миннеаполисе (США).

Шведы, по примеру норвежцев, могли досрочно завершить сезон, однако спринтерская группа уже приехала в Канаду и провела ряд тренировок, поэтому их выступление было решено не отменять.

Состав сборной Швеции на спринт-тур

Женщины: Мая Дальквист, Анна Дювик, Йоханна Хагстрём, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Линн Сёмскар.

Мужчины: Мартин Бергстрём, Маркус Грате, Калле Халварссон, Йохан Хэггстрём, Теодор Петерсон, Оскар Свенссон.

Сообщается, что Сван и Сундлинг едут, чтобы выиграть спринт-тур и побороться за Малый хрустальный глобус в спринтерском зачёте.