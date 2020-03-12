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Дзагнидзе вышла в лидеры этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне, Горячкина отстаёт на пол-очка

Дзагнидзе вышла в лидеры этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне, Горячкина отстаёт на пол-очка
Другие / Шахматы 0

Шахматистка из Грузии Нана Дзагнидзе чёрными фигурами нанесла поражение чемпионке мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь в девятом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне. Дзагнидзе стала единоличным лидером соревнований, на пол-очка опередив россиянку Александру Горячкину, которая сыграла вничью с француженкой Мари Себаг.

Ещё в одной результативной партии девятого тура россиянка Александра Костенюк чёрными фигурами на 91-м ходу обыграла шведку Пию Крамлинг. Остальные партии завершились вничью. Миром разошлись россиянка Алина Кашлинская с Дронавалли Харикой из Индии, украинка Анна Музычук — с болгаркой Антоанетой Стефановой и украинка Мария Музычук — с Жансая Абдумалик из Казахстана.

Шахматисткам осталось провести два тура соревнований в Лозанне.

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