Дзагнидзе вышла в лидеры этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне, Горячкина отстаёт на пол-очка
Шахматистка из Грузии Нана Дзагнидзе чёрными фигурами нанесла поражение чемпионке мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь в девятом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне. Дзагнидзе стала единоличным лидером соревнований, на пол-очка опередив россиянку Александру Горячкину, которая сыграла вничью с француженкой Мари Себаг.
Ещё в одной результативной партии девятого тура россиянка Александра Костенюк чёрными фигурами на 91-м ходу обыграла шведку Пию Крамлинг. Остальные партии завершились вничью. Миром разошлись россиянка Алина Кашлинская с Дронавалли Харикой из Индии, украинка Анна Музычук — с болгаркой Антоанетой Стефановой и украинка Мария Музычук — с Жансая Абдумалик из Казахстана.
Шахматисткам осталось провести два тура соревнований в Лозанне.
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