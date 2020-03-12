Лакерник: организовать ЧМ по фигурному катанию в октябре будет очень сложно

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил мнение, что перенести отменённый из-за коронавируса чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале на осень 2020 года будет сложно. Турнир должен был пройти с 16 по 22 марта.
«В ISU мы пока не обсуждали последствия решения канадских властей, но последствий будет много, поскольку много вещей основано на результатах чемпионата мира — речь идёт и о распределении на этапы Гран-при, и так далее. Кроме того, есть много мероприятий до конца этого сезона, и неизвестно — состоятся они в этой ситуации или нет. В заявлении ISU указывается теоретическая возможность проведения чемпионата мира — 2020 не ранее октября, хотя организовать это будет очень сложно.
Время есть, ISU будет обсуждать эти вещи. Одна из версий, что делать дальше — сохранить квоты этого чемпионата мира. Может, будут ещё какие-то варианты. Предварять эти вещи я бы не стал", — приводит слова Лакерника ТАСС.
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