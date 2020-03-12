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Медведева — об отмене ЧМ: решение правильное, хоть и печальное

Медведева — об отмене ЧМ: решение правильное, хоть и печальное
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию, который она должна была комментировать.

«Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований.

Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации министерства здравоохранения.

Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в 2020 году, но не ранее октября.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменён
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