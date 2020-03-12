Медведева — об отмене ЧМ: решение правильное, хоть и печальное

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию, который она должна была комментировать.
«Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований.
Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации министерства здравоохранения.
Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в 2020 году, но не ранее октября.
- 12 марта 2020
-
01:05
-
00:50
-
00:39
-
00:30
-
00:16
- 11 марта 2020
-
23:49
-
23:37
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:47
-
22:28
-
22:13
-
21:38
-
20:57
-
20:32
-
20:07
-
19:51
-
19:20
-
18:45
-
18:30
-
18:12
-
17:53
-
17:28
-
16:58
-
16:40
-
16:38
-
16:02
-
15:07
-
14:42
-
14:26
-
14:05
-
13:46
-
13:33
-
13:17