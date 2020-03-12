Жулин — об отмене ЧМ: правильное решение, возможны страшные последствия

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада).



«Это второй случай в истории, впервые отмена мирового первенства произошла, когда разбилась сборная США на самолете. Это была всемирная катастрофа, сейчас её масштабы не меньше. Мы готовились к чемпионату, сегодня катали произвольную программу, но нельзя рисковать здоровьем спортсменов и тренеров. Поэтому, думаю, правильное решение, вирус не изучен, возможны страшные последствия.



Все мы, конечно, скорбим по поводу ситуации, но это мировая проблема. Будет хорошо, если все сплотятся и начнут правильно себя вести. Призываю всех, если есть возможность, не посещать места с массовым скоплением людей, носить маски. Так мы обережем себя, не дадим возможности инфекции распространиться дальше.



Представляю, какие деньги были потрачены на организацию чемпионата, сколько сил и труда было вложено в организацию первой в истории премии, в какой замечательной форме находятся спортсмены. Но здесь нужно смотреть, чтобы не было хуже, жизнь людей дороже. Мы сейчас говорили с Никитой Кацалаповым, нет слов, впервые в жизни такое происходит», — цитирует Жулина ТАСС.



Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.



Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в 2020 году, но не ранее октября.