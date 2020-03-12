Победитель этапа «Джиро д'Италия» скончался от заражения коронавирусом

Бывший итальянский велогонщик 94-летний Итало де Дзан скончался от заражения коронавирусом в Тревизо (Италия), сообщает Corriere della sera. В 1946 году он стал победителем этапа знаменитой веломногодневки «Джиро д'Италия». Также на его счету победу в гонке «Милан — Турин».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Ранее российский велогонщик Дмитрий Страхов был госпитализирован в Абу-Даби (ОАЭ) с положительным тестом на коронавирус. Также коронавирус был диагностирован у велогонщика Игоря Боева.

Три крупные велогонки — «Страде Бьянке», «Тиррено — Адриатико» и «Милан — Сан-Ремо» — были отменены.