Орсер отреагировал на отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, отреагировал на отмену чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти 18-21 марта в Монреале (Канада). Соревнования не состоятся из-за угрозы распространения коронавируса. Решение было принято правительством провинции Квебек по рекомендации министерства здравоохранения.
«Я не могу комментировать решение властей Квебека. Для спортсменов и федерации это разочарование, так как они усердно готовились к чемпионату мира. Но здоровье и безопасность превыше всего», — приводит слова Орсера РИА «Новости».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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